foto LaPresse

16:16

- La Borsa di New York apre in rialzo, con il Dow Jones a +0,38% a 13.058 punti e il Nasdaq a +0,35% a 2.949, sulla scia dei buoni dati sul lavoro: a luglio gli occupati nel settore privato risultano 163mila in più, ben oltre le attese. Guidano i rialzi le tlc: Nokia guadagna il 7%, Alcatel il 5%. Continua la caduta di Facebook (-2%) e tra le banche prevalgono le vendite: Citigroup cede lo 0,81%, Bank of America lo 0,48%, Morgan Stanley lo 0,51%.