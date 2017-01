foto Afp Correlati Draghi: "Faremo di tutto per salvare l'euro"

Hollande e Monti: "Insieme difenderemo l'Eurozona" 17:57 - La Banca centrale europea non deve oltrepassare il proprio mandato. Lo ha detto, secondo l'agenzia Bloomberg, il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, aggiungendo che i governi sovrastimano le possibilità dell'Eurotower. - La Banca centrale europea non deve oltrepassare il proprio mandato. Lo ha detto, secondo l'agenzia Bloomberg, il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, aggiungendo che i governi sovrastimano le possibilità dell'Eurotower.

Weidmann ha ricordato, a tale proposito che, "non sempre in passato tutto quello che i governi volevano ha avuto senso dal punto di vista economico". E ha aggiunto: "Sia che si tratti di tassi di interesse o di misure speciali, alla fine si tratta sempre del costringere la banca centrale a deviare dai propri obiettivi principali di politica di bilancio", ha aggiunto.



A proposito del paragone tra i limiti del mandato della Bce e la maggiore libertà d'azione della Federal Reserve, spesso invocato in questo periodo di crisi, il presidente della Bundesbank ha affermato che "i politici sopravvalutano le capacità" della banca centrale e chiedono troppo "perché presumono che sia in grado non solo di garantire la stabilità dei prezzi ma anche di promuovere la crescita, ridurre la disoccupazione e stabilizzare il sistema bancario".



Nell'intervista, pubblicata in occasione dei 55 anni della Bundesbank, Weidmann si è detto inoltre scettico sulla possibilità che la Ue possa trasformarsi in un'unione politica.



Monti alla Buba: tutti rispettino la Bce come facciamo noi

Mi auguro che ''tutti i componenti nel sistema europeo e delle banche centrali abbiano lo stesso rispetto per l'indipendenza della Bce che hanno i governi''. Queste le parole del premier, Mario Monti, circa il ruolo della Banca centrale europea, con chiaro rifermimento all'ennesima uscita del presidente della Bundesbank.



"Credo che le dichiarazioni del presidente della Bce della scorsa settimana siano state interessanti, audaci e appropriate - ha aggiunto Monti -. In particolare sono stato colpito dalla chiarezza con cui il presidente della Bce ha detto che uno spread troppo selvaggio tra tassi di interesse può minare l'efficacia dei meccanismi delle politiche monetarie. Il che è un un argomento all'interno del mandato della Bce".