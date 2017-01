foto Ap/Lapresse

09:23

- Piazza Affari avvia la seduta in calo con il Ftse Mib a -0,35% e l'All Share a -0,40%. Gira poi in positivo dopo pochi minuti. Il Ftse Mib guadagna lo 0,24% a 13.925 punti, favorito da Parmalat (+3%), Mps (+1,88%) Unicredit (+1,66%) e Atlantia (+0,84%). Giù Eni (-0,48%) e Mediaset (-5,06%) dopo i conti. Positive Fiat e Fiat Industrial (+0,5% entrambe) in attesa dei risultati trimestrali di quest'ultima.