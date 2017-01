foto Ap/Lapresse

23:32

- Il segretario al Tesoro Usa, Timothy Geithner, è tornato dall'Europa con l'impressione che l'Ue sia "assolutamente impegnata a fare il necessario" per superare la crisi, riconoscendo che "le scelte politiche per farlo" sono difficili. Lo ha dichiarato lo stesso Geithner durante un evento al Los Angeles World Affairs Council, dopo aver incontrato ieri in Germania il suo omologo tedesco Wolfgang Scaueble e il presidente della Bce, Mario Draghi.