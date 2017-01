foto Ap/Lapresse

18:35

- "E' meglio parlare del patrimonio artistico italiano piuttosto che delle brutte auto italiane". Così Diego Della Valle, presidente della Tod's, si prende gioco di Fiat alla conferenza stampa di presentazione del finanziamento per il restauro del Colosseo. Poi, a una domanda sul futuro del Paese dice: "Ce la faremo se cominceremo a fare le cose da noi. Non come quegli imprenditori che si lamentano ogni giorno".