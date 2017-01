foto Afp

17:50

- Piazza Affari termina la serie positiva, durata per quattro giornate consecutive, e chiude in ribasso: Ftse Mib a -0,62% a 13.890 punti, Ftse All Share a -0,53% a 14.817. Finisce una seduta nel segno dell'attesa delle mosse della Federal Reserve, che si riunisce domani, e della Bce (giovedì il board). Tonfo di Fiat, che perde oltre il 4% nel giorno della diffusione dei conti. Male anche le banche, penalizzate dalla nuova impennata dello spread Btp-Bund.