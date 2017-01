foto Ap/Lapresse

15:58

- Wall Street apre debole. Il Dow Jones cede nei primi scambi lo 0,06% a 13.065,40 punti, il Nasdaq sale dello 0,04% a 2.947 punti e lo Standard and Poor's registra un -0,03% a 1.384,90 punti. Da segnalare l'andamento di Apple, in rialzo del 2,04% a 607,10 dollari per azione, e di Facebook, che cresce dello 0,43% a 23,25 dollari per azione. In ribasso invece il settore bancario.