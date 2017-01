foto Dal Web

- Il mercato italiano delle auto a luglio segna un parziale di -32% circa rispetto allo stesso mese del 2011. E' quanto afferma Federauto, precisando che il risultato è al netto delle chilometri zero che verranno immatricolate domani e che "con tutta probabilità mitigheranno parzialmente il risultato finale", ma sottolineando come il dato sia preoccupante perché da paragonare "con un 2011 che per il settore era già stato orribile".