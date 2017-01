foto Ap/Lapresse

17:44

- Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha guadagnato il 2,80% a 13.978 punti, risultando alla fine il miglior listino in Europa, mentre il Ftse All Share registra un +2,34% a 14.896,63 punti. Per Milano si tratta della quarta seduta consecutiva col segno più.