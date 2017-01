foto Ansa

14:00

- Berlino non vede ragioni per criticare la Bce in merito ai ventilati nuovi acquisti di titoli di Stato di Paesi in crisi. "Naturalmente il governo tedesco ha piena fiducia nell'indipendenza d'azione della Bce", ha detto Georg Streiter, vice portavoce di Angela Merkel. L'Eurotower, ha aggiunto, non fa altro che adempiere ai propri doveri.