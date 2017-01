foto Afp

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, giovedì volerà a Madrid dove incontrerà il premier Mariano Rajoy. Ad annunciarlo ufficialmente il governo nel suo sito web. Durante il meeting si parlerà della crisi e della preoccupante situazione economica spagnola, che desta allarme in Europa. Prima di recarsi nella capitale iberica, il premier italiano andrà in Francia e in Finlandia.