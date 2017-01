foto Ap/Lapresse

11:27

- Confermano il rialzo le varie Borse europee, in attesa del direttivo della Bce previsto per il prossimo 1 agosto. Viaggia a 448 punti lo spread Btp-Bund e a 515 punti quello tra Bonos e Bund. Londra sale dello 0,45%, Parigi dello 0,63% e Francoforte dello 0,5%. In testa a tutte Milano (+2%) seguita da Madrid (+1,36%). Bene le banche (Unicredit +3%, Ubi +2,3% e Intesa SanPaolo +3,9%).