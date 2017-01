Industria,produzione ancora in calo

foto Ansa

11:10

- Prosegue a luglio la flessione della produzione industriale. Secondo l'indagine rapida del Centro studi di Confindustria, è scesa dello 0,4% su giugno, quando è stato stimato un calo dell'1,4% su maggio. La produzione media giornaliera è diminuita dell'8% annuo, contro l'8,3% di giugno. Per il terzo trimestre la variazione acquisita è, in luglio, -1,1%, dovuta per tre quarti all'eredità ricevuta dal secondo.