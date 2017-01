Successo dell'asta dei Btp a dieci e cinque anni, con il tasso dei decennali che scivola sotto il 6% e lo spread che oscilla intorno a quota 460 punti. Seduta positiva per tutte le Borse europee che chiudono in rialzo. Arriva anche il nulla osta di Berlino all'ipotesi che la Bce acquisirà titoli di Stato di Paesi in crisi.

18:16 Piazza Affari recupera 34 miliardi di capitalizzazione

Piazza Affari recupera 34 miliardi di capitalizzazione dopo quattro sedute in rialzo. L'indice generale Ftse All Share adesso vale 14.896 punti (oggi +2,34%), ovvero 346 miliardi di euro.

17:43 Le Borse europee chiudono positive

Le Borse europee chiudono in rialzo sulla scia delle aspettative di un intervento della Bce e della Fed a sostegno delle rispettive economie. L'Ibex di Madrid mette a segno un +2,78% a quota 6.801,8 punti. L'indice Ftse 100 di Londra sale dell'1,18% a 5.693,63 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dell'1,24% a 3.320,71 punti e il Dax 30 di Francoforte cresce dell'1,27% a 6.774,06 punti. Atene chiude in rialzo del 3,25% a 217,120 punti.

17:38 Piazza Affari chiude in netto rialzo

Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib che ha guadagnato il 2,80% a 13.978 punti e il Ftse All Share che registra un progresso del 2,34% a 14.896,63. Si tratta della quarta seduta consecutiva col segno più.

16:50 Usa e Germania: "Ue può farcela"

L'Europa può gestire la crisi e a tal scopo è bene "attuare le riforme previste". L'esortazione è del segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Timothy Geithner, e del ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, che hanno discusso "la necessità di una collaborazione internazionale per la sostenibilità dei conti pubblici, la riduzione degli squilibri e il ripristino della crescita". Geithner e Schaeuble hanno poi lodato gli sforzi di Italia e Spagna.

16:25 Piazza Affari maglia rosa in Europa

Piazza Affari maglia rosa tra i mercati europei. Il Ftse Mib sale del 2,5 per cento, mentre Wall Street continua ad oscillare intorno alla parità. A livello continentale, in scia all'ottimismo per eventuali iniziative della Bce a sostegno dei Paesi in difficoltà, i mercati guadagnano mediamente l'1,2 per cento (Stoxx 600). Londra, Parigi e Francoforte salgono di un punto percentuale.

16:17 S&P: 2012, Pil Italia giù del 2,1%

In Italia il Prodotto interno lordo segnerà nel 2012 una contrazione del 2,1%, che nel 2013 si ridurrà allo 0,4%. Così dicono le stime sulla nostra economia elaborate da Standard & Poor's. L'agenzia di rating ha dunque corretto al ribasso le sue precedenti previsioni sul Pil nazionale.

15:44 Bce: "No acquisti titoli di Stato da 20 settimane"

La Banca centrale europea anche la scorsa settimana non ha effettuato acquisti di titoli di Stato periferici dell'Eurozona. Lo comunica la stessa Bce che domani ritirerà dal mercato 211,5 miliardi di euro per sterilizzare gli effetti degli acquisti fatti nei mesi scorsi. Si tratta della ventesima settimana di fila in cui la Bce non acquista debito governativo.

15:40 Avvio poco mosso a Wall Street

La Borsa di New York apre incerta: il Dow Jones guadagna lo 0,06% a 13.083 punti e il Nasdaq lo 0,37% a 2.968. A rallentare i listini è soprattutto l'incertezza degli investitori, che aspettano novità su una potenziale azione in Europa da parte della Bce e della Fed negli Stati Uniti. Occhi puntati su Apple e Samsung, che si affrontano da oggi davanti a un tribunale californiano. La società americana accusa i coreani di aver copiato iPhone e iPad.

14:19 Btp/Bund, spread a 464 punti

Lo spread tra Btp e Bund viaggia a 464 punti, con il rendimento che sale al 6,03%. Il differenziale tra Bonos e Bund resta invece a 522 punti con un tasso del 6,61%.

13:43 Le Borse europee proseguono in rialzo

Le Borse europee proseguono in territorio positivo, con Milano che mantiene la maglia rosa e continua ad accrescere i guadagni grazie al buon risultato dell'asta di Btp. L'indice Ftse Mib sale dell'1,95%. In marcato rialzo anche Madrid, che sale dell'1,73% sulla scia del calo dello spread tra Bonos e Bund, legato alla fiducia in iniziative decise da parte della Bce, il cui board si riunirà giovedì. Progressi minori per Parigi (+0,58%), Francoforte (+0,82%) e Londra (+0,55%).

13:09 Berlino: "Via libera a Bce per acquisti bond"

Berlino non vede ragioni per criticare la Bce in relazione ai ventilati nuovi acquisti di bond di Paesi in crisi. "Naturalmente il governo tedesco ha piena fiducia nell'indipendenza d'azione della Bce", ha detto Georg Streiter, vice portavoce di Angela Merkel, aggiungendo che "l'Eurotower adempie ai propri doveri".

12:40 Scudo anti-spread, ancora nessuna richiesta a Bruxelles

Nessuno stato membro della zona euro ha ancora presentato domanda per attivare lo scudo anti-spread del fondo salva stati Efsf. Lo ha riferito un portavoce della Commissione Ue, interpellato sulle dichiarazioni del presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker a proposito di un prossimo intervento del fondo e della Bce per contenere la disparità del finanziamento dei debiti sovrani.

12:38 Berlino ribadisce: no agli eurobond

Il portavoce del governo tedesco precisa che la Germania rimane contraria agli eurobond o qualsiasi altra forma di condivisione del debito. Aggiunge però che Berlino ha piena fiducia nell'indipendenza delle operazioni della Banca centrale europea.

12:05 Europa, bene le Borse: Milano maglia rosa

Tutta Europa continua la giornata in positivo, con Milano che mantiene la maglia rosa grazie al buon risultato dell'asta di Btp. L'indice Ftse Mib sale del 2,52%. Molto bene anche Madrid, che sale dell'1,92% sulla scia del calo dello spread tra Bonos e Bund, legato alla fiducia in iniziative decise da parte della Bce. Progressi minori per Parigi (+0,77%), Francoforte (+0,89%) e Londra (+0,51%).

11:49 Btp, il successo dell'asta fa scendere lo spread

Dopo il buon risultato dell'asta di Btp da 5,5 miliardi, lo spread fra Bund e Btp torna a scendere e si attesta al momento a 459 punti. Il rendimento sul mercato secondario arriva così al 5,98%, vicino ai valori medi di aggiudicazione in asta dei nostri titoli a 10 anni, pari al 5,96%.

