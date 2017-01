foto Ap/Lapresse

- Gli componenti della troika (Fmi, Bce e Ue), che avrebbero dovuto lasciare Atene alla fine di luglio per poi tornare alla fine di agosto, resteranno invece in Grecia per seguire passo dopo passo il lavoro del governo ellenico. La visita durerà fino al momento in cui il governo avrà completato il piano biennale da 11,5 miliardi di euro.