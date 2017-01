foto Ansa

16:56

- Da alcune grandi città, l'1,2% del totale dei Comuni in Italia (8.095 in tutto), arriva allo Stato un terzo del gettito dovuto all'Imu. Il restante 98,8% procura circa il 66% del totale. I dati pubblicati dal ministero dell'Economica dicono da quell'1,2% entrano in cassa circa 3,2 miliardi di euro (il 33,8%), mentre i primi dieci Comuni in classifica ne versano oltre due miliardi, cioè un quinto del totale. A superare 10 milioni sono 95 Comuni.