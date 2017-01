foto Afp

- La Bundesbank, in Germania, non è sola. Se ieri la Merkel ha sostenuto Mario Draghi, oggi il ministro dell'Economia tedesco Philipp Roesler lancia la sua controffensiva. "La Bce deve restare indipendente", il suo compito è assicurare la stabilità dell'euro, non finanziare l'indebitamento degli Stati, ha detto in linea con Bundesbank.