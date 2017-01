- Apple ha scelto Twitter. Secondo il "New York Times", la casa di Cupertino, ha in corso contatti con il noto sito di microblogging. L'investimento dell'azienda fondata da Steve Jobs, si parla di un impegno dicentinaia di milioni di dollari, potrebbe fruttare al social network un balzo nella sua valutazione di mercato: nel 2011 Twitter valeva circa 8,4 miliardi di dollari, dopo questa operazione targata Apple potrebbe arrivare a oltre 10 miliardi. La notizia arriva a pochi giorni dal lancio del nuovo sistema operativo Mountain Lion.

Dopo aver guadagnato enormi successi nel campo della telefonia e dei tablet, l'azienda fondata da Steve Jobs tradizionalmente ha sempre goduto di poco appeal nel social networking, malgrado questo settore sia ormai trainante di tutta l'attività on-line. Apple per rima sa bene che ormai i social media stanno influenzando sempre di più le scelte del pubblico su come spendere i propri soldi. E la mela morsicata non poteva più starne fuori, tenuto conto la loro presenza sempre più rilevante nel mercato della vendita di giochi, musica e film. Per questa ragione sarebbero pronti centinaia di milioni di investimenti, che potrebbero fruttare a Twitter un balzo nella sua valutazione di mercato: l'anno scorso la casa dell'uccellino azzurro valeva circa 8,4 miliardi di dollari, dopo questa operazione targata Apple potrebbe arrivare a oltre 10 miliardi.

Il giornale che pubblica questa indiscrezione sottolinea che al momento non c'e' un accordo definitivo. Tuttavia questi primi colloqui confermano che una partnership più forte Apple-Twitter lancerebbe una sfida molto seria al dominio di Google e Facebook. E' noto infatti che sinora Apple non abbia mai avuto ''grandi amici'' nel mondo dei Social Media. I suoi rapporti con Facebook, ad esempio, sono stati messi in crisi quando l'azienda di Zuckerberg ha raggiunto un accordo con Ping. Poi, sempre Facebook ha stretto intese con Microsoft, che ha una piccola percentuale del suo pacchetto azionario. E Apple e Google sono rivali nel mercato dei cellulari, per non parlare della scelta sempre di Google di creare il suo social network, Google Plus. ''Apple non ha un suo social network, ma se mi chiedete se ne ha bisogno, la mia risposta e' si'', ha detto il grande capo Tim Cook, in una recente conferenza sulla tecnologia.

E se vediamo ai numeri, un impegno finanziario di questo tipo non impensierisce affatto la stessa Apple: l'azienda può vantare un pacchetto di liquidità' pari a 117 miliardi di dollari. Tuttavia, sarebbe la scelta strategica più importante di Tim Cook da quando ha preso la guida delle attivita', dopo la morte di Steve Jobs.