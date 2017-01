foto Ap/Lapresse

- Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, ha smentito ogni possibilità che il fondo salva Stati europeo possa comprare bond emessi dalla Spagna. Schaeuble ha quindi spiegato che le esigenze finanziarie di Madrid a breve termine "non sono così grandi". Secondo il ministro "i rendimenti alti sono una nota dolente e creano molta preoccupazione ma non è la fine del mondo se uno deve pagare un po' di più in alcune aste di titoli".