- Un contributo di 1.400 euro a dipendente, l'assicurazione dei costi sanitari per cure specialistiche e interventi chirurgici, la copertura dei costi per l'acquisto dei libri scolastici dei figli. E' quanto la Tod's ha deciso per i propri dipendenti della divisione industriale, "in un momento difficile per l'economia del Paese, che genera forti preoccupazioni fra i lavoratori in merito al futuro e alle loro crescenti difficoltà economiche quotidiane".