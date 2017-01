foto LaPresse

09:10

- Dopo la volata di ieri, la Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,75% a 13.309 punti e il Ftse All Share lo 0,55% a 14.329 punti. Avvio in rialzo, per l'effetto Draghi, anche per le altre piazze europee: Londra +0,39%, Parigi +0,48%, Francoforte +0,35%.