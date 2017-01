foto Ap/Lapresse

19:02

- E' la doppietta deficit-debito Usa il rischio principale per l'economia mondiale, avverte Christine Lagarde. La numero uno dell'Fmi dice però anche che "dovrebbe essere più facile gestire il problema, perché in Usa non ci sono 17 governi e 17 Corti supreme". "Se avessi la bacchetta magica, farei in modo che l'Europa creasse più Europa - aggiunge -. Il summit di giugno deve essere il primo passo verso una confederazione degli Stati Uniti d'Europa".