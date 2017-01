Italia, Fmi: "Per maggiore fiducia serve l'attuazione delle riforme annunciate"

foto Ap/Lapresse

18:23

- Per David Hawley, portavoce del Fondo monetario internazionale, "è importante che le misure politiche annunciate in Italia e Spagna vengano applicate". Le riforme strutturali e le misure varate dal governo Monti, prosegue, sono "importanti per deregolare il settore dei servizi e per rendere il mercato del lavoro più inclusivo e flessibile". Accelerare le riforme e varare gli atti necessari ad attuarle, conclude, "rafforzerebbe la fiducia".