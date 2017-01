foto Ap/Lapresse

15:46

- Avvio di seduta in rialzo per Wall Street. A New York il Dow Jones in apertura avanza dello 0,60% a 12.751,66 punti, il Nasdaq dell'1,52% a 2.897,68 punti e lo S&P 500 dello 0,69% a 1.347,18 punti. Gli investitori sono stati tranquillizzati dalle parole del presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, che ha dichiarato di voler proteggere l'eurozona dal collasso.