La Borsa festeggia e chiude a +5,6%

Viaggiano in decisa ripresa tutte le Borse europee, con Piazza Affari che chiude a +5,6%, dopo le parole di Draghi che assicura il massimo impegno della Bce per salvare l'euro. A risospingere gli indici del Vecchio Continente in alto sono soprattutto i titoli finanziari, premiati dagli acquisti. Lo spread, dopo un'apertura oltre i 520 punti e una giornata altalenante, chiude in netto ribasso rispetto a ieri a 473 punti.