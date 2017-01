foto Ap/Lapresse

17:49

- Chiusura positiva per Piazza Affari. Il Ftse Mib termina a +1,17% a 12.506,74 punti, mentre il Fste Italia All Share registra un +0,83% a 13.538,66 punti. La Borsa beneficia del calo dello spread che in giornata ha toccato il massimo a 546 punti (ha poi chiuso a 520 punti). Bene le azioni delle banche, dopo il calo della vigilia. Le Bpm hanno guadagnato l'1,3%, nel giorno della presentazione del piano industriale.