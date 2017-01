Se papà si taglia lo stipendio la Perugina assume il figlio

Immediata la reazione dei sindacati, Cgil in testa, secondo cui la proposta della multinazionale svizzera "non fa altro che dividere il posto di lavoro in due senza garantire uno stipendio decente né ai padri né ai figli". Sarebbe come trasformare un sito produttivo in una sorta di call center", ha commentato Mauro Macchiesi, segretario generale della Flai Cgil.

I dipendenti che decideranno di aderire alla nuova proposta si vedranno tagliare 10 ore di lavoro alla settimana (passando da 40 a 30). Stando ai calcoli dei sindacati la decurtazione dello stipendio si aggirerà attorno al 25% del salario a fronte di un compenso per i figli che si aggirerà attorno a 800 euro.

Si teme che il vantaggio vada tutto a favore dell'azienda che negli ultimi tempi sembra voler puntare su maggior numero di dipendenti da impiegare in periodi di tempo limitati.

Per lo stabilimento di Perugia sono ore calde. Oltre alle polemiche sul "patto generazionale" domani è previsto uno sciopero contro il passaggio di alcuni lavoratori da tempo pieno a part-time e contro 150 possibili esuberi che i vertici di Perugina smentiscono di aver formalizzato.

E tu cosa ne pensi? Di' la tua.