- Giorgio Squinzi non fa previsioni sulla durata del governo Monti ma esorta la politica ad affrontare compatta questo momento di crisi. "Non conosco personalmente i problemi della politica - ha detto il presidente di Confindustria - e non posso esprimermi sulla durata del governo, certo la situazione è complessa e abbiamo bisogno di molta coesione e compattezza. Siamo su una barca nella tempesta e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione".