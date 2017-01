foto LaPresse

09:20

- Apertura in calo stamani a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib fa segnare un -0,49% a 12.302 punti, mentre il Ftse All Share cede lo 0,51% a quota 13.358 punti. In ribasso anche le altre Borse europee: Londra cede lo 0,2%, Francoforte e Parigi lo 0,1%, mentre Madrid segna un calo dello 0,3%.