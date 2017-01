Prove di ripresa in Borsa: Milano +1%

18:30 Lo spread chiude sotto i 520 punti

Lo spread fra Btp e Bund chiude a 518,32 punti con il rendimento al 6,45%. Il differenziale tra i titoli decennali italiani e tedeschi, che ha aperto a 536 punti, ha registrato un minimo di giornata a 511,51 punti e un massimo a 546,14 punti.

18:00 Il concambio dei Btp taglia il debito

Con l'operazione di concambio di Btp realizzata oggi è stato ridotto di quasi 370 milioni di euro lo stock del debito pubblico, come afferma il ministero dell'Economia.

17:50 Milano chiude in recupero: +1,17%

Dopo una giornata sull'ottovolante, le Borse europee chiudono nel segno della ripresa. Ad aiutare gli indici è stata anche la speranza, corroborata dal consigliere della Bce Ewald Nowotny, che il nuovo fondo Esm salva-Stati dovrebbe avere la licenza bancaria. E così, Milano ha chiuso in progresso dell'1,17%. Hanno rialzato la testa le banche. Le Bpm hanno guadagnato l'1,3%, nel giorno della presentazione del piano industriale. Rimbalzo per St (+4,7%). Sul fronte dei cambi euro scambiato a 1,2121 dollari.

14:49 Piazza affari risale

Piazza Affari prova il rimbalzo a metà seduta e accelera: il Ftse Mib avanza del +2,15% a 12.629 punti. Rialzi sia tra i bancari che i titoli industriali mentre si abbassa lo spread tra i Btp e i bund tedeschi.

13:59 Borsa, Milano si rafforza con le banche

Migliorano ancora gli indici di Piazza Affari a metà seduta, con il Ftse Mib in rialzo del 2,18% e il Ftse All Share dell'1,42%. Il listino milanese, assieme a Madrid, guida i rialzi tra le borse del Vecchio Continente. Il miglioramento dello spread, sulle speranze della concessine della licenza bancaria al fondo salva-stati, aiuta il rimbalzo degli istituti di credito, guidati da Ubi Banca (+8,22%), Bper (+4,44%) e Intesa (+3,36%). Spread tra Btp e Bund a 514 punti base, con un tasso del decennale al 6,44%.

12:42 Ue: "Attuiamo decisioni Vertice a tutta velocità"

L'applicazione delle decisioni del Vertice di fine giugno sta procedendo "a piena velocità": lo ha detto un portavoce della Commissione Ue. In particolare, a inizio settembre Bruxelles presenterà la proposta sulla supervisione unica bancaria.

12:37 Berlino minimizza nuovo downgrade di Moody's

Il governo tedesco ritiene che l'annuncio della revisione dell'outlook da parte di Moody's di sei laender tedeschi sia soltanto una "conseguenza" della decisione comunicata due giorni fa dalla stessa agenzia che ha abbassato l'outlook tedesco da stabile a negativo. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Georg Streiter oggi a Berlino, rispondendo a una domanda sull'argomento. L'agenzia di rating ha comunicato oggi un'analoga revisione al ribasso per sei regioni.

12:33 Hollande: "Attuare subito le decisioni del Consiglio Ue"

Secondo il presidente francese Francois Hollande è necessario che i provvedimenti approvati dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno "siano messi in atto rapidamente e in modo fermo". Lo ha affermato la portavoce del governo francese, Najat Vallaud-Belkacem, durante il resoconto del consiglio dei ministri.

12:22 Crisi, Bersani: "Situazione grave"

Durante il loro incontro il premier, Mario Monti, e il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, hanno "riflettuto assieme su una situazione generale molto molto preoccupante". A raccontarlo, al termine della riunione, è lo stesso Bersani, che spiega come entrambi si siano trovati d'accordo sul fatto che "c'è l'esigenza di dare seguito alle decisioni del vertice europeo e la necessità di uno stato di allerta da parte di tutte le istituzioni".

12:22 Moody's taglia l'outlook di sei Laender tedeschi

L'agenzia di rating Moody's rivede a ribasso l'outlook di sei Laender della Germania, che passerebbe da "stabile" a "negativo". Due giorni fa la stessa locomotiva tedesca ha subito un analogo declassamento.

11:57 Piazza Affari, prove di risalita

La Borsa di Milano cerca di risalire, con il Ftse Mib che guadagna l'1,58% a 12.557 punti e il Ftse All Share a +0,79% a 13.533. Positive anche Parigi e Francoforte: la prima cresce dello 0,63% a 3.094, la seconda dello 0,44% a 6.418.

11:55 Bund a 30 anni toccano il minimo storico

La Germania ha venduto Bund a 30 anni per 2,32 miliardi di euro con tassi al nuovo minimo storico e domanda solida. Il rendimento medio è sceso al 2,17%, un livello mai toccato dal 1994, dal precedente minimo del 2,41% dell'asta di aprile. La domanda ha raggiunto i 3,367 mld superando l'importo massimo previsto di 3 mld.

11:50 Ue: "Ok a ricapitalizzazione banche spagnole"

La Commissione Ue ha dato il suo via libera al programma di ricapitalizzazione delle banche spagnole in difficoltà in applicazione del memorandum d'intesa sottoscritto tra l'Eurogruppo e il governo di Madrid. Bruxelles ha approvato le condizioni in base a cui il Frob rafforzerà le risorse proprie degli istituti di credito.

11:02 Lo spread scende a 526 punti

Lo spread tra Btp e Bund scende e tocca quota 526 punti base, con un tasso del decennale a 6,59. Si restringe anche il differenziale tra Bonos e Bund a 632 punti.

10:55 Squinzi: "Serve coesione"

Giorgio Squinzi non fa previsioni sulla durata del governo Monti ma esorta la politica ad affrontare compatta questo momento di crisi. "Non conosco personalmente i problemi della politica - ha detto il presidente di Confindustria - e non posso esprimermi sulla durata del governo, certo la situazione è complessa e abbiamo bisogno di molta coesione e compattezza. Siamo su una barca nella tempesta e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione".

