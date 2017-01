foto LaPresse

08:19

- Nuova chiusura in ribasso per la Borsa di Tokyo: a pesare sulla Piazza asiatica i timori per la crisi del debito nell'Eurozona e il rafforzamento dello yen. L'indice Nikkei ha ceduto l'1,44% attestandosi a quota 8.365,90, non lontano dal minimo annuale di 8.298,63 toccato il 4 giugno. Male anche l'indice Topix che ha perso l'1,56% e ha chiuso a 706,46.