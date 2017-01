foto Ap/Lapresse

17:45

- Altra giornata nera per la Borsa di Milano, che ha chiuso la seduta in forte calo. L'indice Ftse Mib ha perso il 2,71% a 12.362 punti mentre l'All Share ha ceduto il 2,42% a 13.427 punti. Tra i titoli principali, in deciso calo le banche come Mediobanca (-7,67%), Ubi Banca (-7,27%) e Mediolanum (-5%); In controtendenza invece Pirelli che ha guadagnato il 5,95%.