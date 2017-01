foto Ansa

18:02

- Chiusura in calo per la Borsa di Milano, che però recupera nel finale, dopo essere arrivata a cedere oltre il 5%. L'indice Ftse Mib ha perso il 2,76% a 12.706 punti mentre l'All Share il 2,92% a 13.760 punti. Pesanti industriali (Pirelli & C -4,89%), banche (Ubi -5,81%) ed energetici (A2a -5,92%). Lunedì nero anche per i mercati europei: male Francoforte, che perde intorno al 3%; Parigi (-2,9%), Londra (-2,1%) e Atene (-8%).