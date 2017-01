foto LaPresse

13:19

- I benzinai sciopereranno il 4 e il 5 agosto, ma non il 3. E' l'esito dell'incontro tra Faib, Fegica e Figisc/Anisa con la Commissione di garanzia per gli scioperi, che ha confermato la legittimità della chiusura per il 4 e il 5. I sindacati hanno invece aderito alla richiesta dell'Authority di escludere dallo stop la giornata del 3 agosto.