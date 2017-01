foto Ansa

- In 5 anni, da inizio crisi, sono 675mila i posti di lavoro in meno nell'industria, tra andati in fumo e a rischio. "La perdita secca" è di 473.640 posti, cui si sommano "201.096 lavoratori equivalenti a zero ore", interessati da cig speciale o in deroga. Lo stima la Cisl. Secondo il sindacato "dal lato del lavoro è stato perso il 10% della base industriale".