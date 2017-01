Crisi, Berlino: la Grecia fuori dall'euro probabile ma è un'ipotesi che non ci spaventa affatto

foto Correlati Il governo greco ottiene la fiducia

La permanenza della Grecia nell'euro potrebbe avere i giorni contati, ma in ogni caso una sua uscita non spaventa più di tanto la Germania. Lo afferma in un'intervista tv il ministro dell'Economia, Philipp Roesler, "più che scettico" che Atene riesca a mettere in atto le riforme richieste. "Se la Grecia non rispetta i suoi impegni - aggiunge il ministro - allora non ci possono essere ulteriori pagamenti".

"Per me un'uscita della Grecia non rappresenta più da tempo uno spauracchio", spiega il ministro, secondo il quale bisogna tuttavia attendere la prossima missione ad Atene della troika composta dai rappresentanti di Ue, Bce e Fmi. Roesler esprime apprezzamento per quanto stanno facendo Spagna e Portogallo nel tentativo di superare la crisi, anche se respinge ogni ipotesi di intervento della Bce nell'acquisto di titoli di Stato spagnoli. "Giù le mani dalla Bce".