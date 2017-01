foto Ap/Lapresse

13:43

- Dopo l'annuncio di Standard & Poor's di sospendere il rating sulla Regione Sicilia, il governatore Lombardo non commenta ma fa sapere di essere pronto a incontrare i vertici delle agenzie di rating per rassicurarli sulla tenuta dei conti. Negli ambienti della presidenza si ribadisce infatti che le finanze di Palazzo dei Normanni sono in ordine. E Lombardo cercherà di dimostrarlo settimana prossima sia alle agenzie sia al premier Monti.