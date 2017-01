Sicilia, Standard & Poor's sospende rating

foto Ansa 13:36 - Standard & Poor's ha confermato il rating "BBB+" della Sicilia provvedendo però a sospenderlo a causa della mancanza di informazioni sufficienti da parte della Regione. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando una nota di S&P. "Un giudizio sul rating potrà essere espresso solo dopo un incontro con i rappresentanti dell'ente", si legge. - Standard & Poor's ha confermato il rating "BBB+" della Sicilia provvedendo però a sospenderlo a causa della mancanza di informazioni sufficienti da parte della Regione. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando una nota di S&P. "Un giudizio sul rating potrà essere espresso solo dopo un incontro con i rappresentanti dell'ente", si legge.

La situazione si fa sempre più difficile dunque per la regione a rischio bancarotta, dopo le notizie allarmanti sui debiti dell'amministrazione e sui conti in rosso.



Sulla base delle informazioni al momento disponibili dunque S&P conferma il rating e l'outlook negativo sulla Regione, ma ora, si legge in una nota, "ha conseguentemente sospeso il rating a causa della mancanza di sufficienti informazioni tali da permettere di mantenere un'appropriata sorveglianza" sul merito di credito dell'ente guidato dal governatore Raffaele Lombardo.



L'intervento di Standard & Poor's "segue le recenti informazioni pubbliche disponibili" che spingono l'agenzia "a credere che la Sicilia non sarà in grado di soddisfare le nostre previsioni per il 2012", anche se questo non non dovrebbe provocare un abbassamento del rating. "Inoltre - scrive S&P - abbiamo preso in considerazione il recente annuncio del governo italiano che trasferirà circa 400 milioni di euro alla Sicilia". Per S&P il trasferimento è dovuto "a pagamenti che la Sicilia ha già fatto precedentemente".



L'agenzia americana prevede di ripristinare il rating "una volta che ci saremo incontrati con i rappresentanti del governo e avremo ricevuto sufficienti informazioni per definire il merito di credito della Sicilia". S&P procederà al ripristino se riceverà "entro tre mesi" le informazioni mancanti. In caso contrario il rating verrà ritirato.



Standard & Poor's ricorda infine che l'outlook negativo della Sicilia, oltre a rispecchiare quello dell'Italia, dipende dalle "attuali condizioni economiche domestiche che premono sul merito di credito" della Regione, "in particolare sulla sua base di tasse".



Lombardo pronto a incontrare le agenzie di rating

Il presidente della Regione Raffaele Lombardo e l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao non hanno voluto commentare la decisione di S&P. Negli ambienti della presidenza della Regione si osserva tuttavia che "i conti sono in ordine", come ha ribadito in questi giorni il governatore Lombardo che martedì incontrerà Mario Monti. Lombardo e Armao la settimana prossima incontreranno anche i vertici delle banche internazionali e delle agenzie di rating per rassicurarli sulla tenuta economico-finanziaria della Sicilia.



Intanto il governo regionale ha deliberato di intentare causa civile contro "Libero" e "Il Giornale" per il risarcimento dei danni, provocati dalla campagna di stampa volta ad accreditare, presso l'opinione pubblica e i mercati finanziari, un presunto rischio di fallimento. Il danno ipotizzato è di almeno un miliardo di euro.