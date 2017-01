Crisi, Eurogruppo: in arrivo aiuti per la Spagna

foto Ansa 16:05 - "I ministri all'unanimità hanno concordato oggi di garantire assistenza alle istituzioni finanziarie in risposta alla richiesta delle autorità spagnole del 25 giugno scorso": è quanto afferma l'Eurogruppo. La dichiarazione non precisa a quanto ammonteranno i tassi di interesse del prestito. Definito invece il tasso di maturità con una media fino a 12,5 anni, per esborsi individuali fino a 15 anni. - "I ministri all'unanimità hanno concordato oggi di garantire assistenza alle istituzioni finanziarie in risposta alla richiesta delle autorità spagnole del 25 giugno scorso": è quanto afferma l'Eurogruppo. La dichiarazione non precisa a quanto ammonteranno i tassi di interesse del prestito. Definito invece il tasso di maturità con una media fino a 12,5 anni, per esborsi individuali fino a 15 anni.

Il prestito dell'Efsf per per ricapitalizzare le banche sarà fino a 100 miliardi, 30 miliardi saranno sborsati entro il mese (all'inizio dell'avvio dell'assistenza finanziaria, è scritto nel comunicato finale della riunione dell'Eurogruppo) perché siano usati "in caso di urgenti e inattesi bisogni finanziari". Nel memorandum di intesa varato formalmente oggi tra Eurozona e Spagna c'è la possibilità di usare per altri interventi di stabilizzazione finanziaria (acquisto di bond sui mercati primario e secondario) quanto non sarà usato per le banche a condizione che ci sia uno specifico negoziato sulle condizioni.