foto Ansa

09:23

- Apertura in calo per la Borsa di Milano, dove in avvio di contrattazioni il Ftse Mib cede lo 0,45% a 13.606 punti. Il Ftse All Share perde invece lo 0,31% a 14.686 punti. Una partenza in linea con le altre Piazze europee: a Francoforte l'indice Dax perde lo 0,26%, a Londra il Ftse-100 segna un -0,33% mentre a Parigi l'indice Cac scende dello 0,32%.