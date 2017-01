foto Dal Web

01:12

- Il colosso dell'elettronica Microsoft, per la prima volta dallo sbarco in Borsa nel 1986, registra una perdita di bilancio nel trimestre pari a 492 milioni di dollari malgrado i ricavi siano cresciuti del 4% a 18 miliardi. Il segno meno è dovuto alla cancellazione dal bilancio di 6,2 miliardi legati al settore online. Nello stesso periodo del 2011 l'azienda di Bill Gates aveva registrato guadagni per 5,87 miliardi di dollari.