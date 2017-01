foto LaPresse

20:01

- L'Autorità di garanzia sugli scioperi, in vista dell'astensione dal 3 al 5 agosto dei benzinai, ha convocato i gestori, rappresentati dalle sigle Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. L'audizione si terrà lunedì 23 luglio per "verificare se vi siano le condizioni per una composizione della controversia". L'Autorità aveva invitato a non scioperare il 3 agosto come stabilito dai regolamenti.