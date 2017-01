foto Ansa

19:39

- Il caso Spagna insegna. Il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, ricorda che da Madrid "vengono notizie sicuramente non positive". Tuttavia, "questo dimostra quanto sia importante il lavoro che il governo, il Parlamento e l'Italia in generale hanno fatto in questi mesi per garantire l'equilibrio dei conti". "La situazione - aggiunge Passera - dimostra anche che il sistema bancario italiano regge".