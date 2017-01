foto Ap/Lapresse

18:07

- Piazza Affari chiude in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,53% a 13.666 punti e il Ftse All Share dello 0,55% a 14.732 punti. Scivolone di Telecom (-7%), dopo la notizia che le autorità brasiliane hanno bloccato la sigla di nuovi contratti in 19 stati, per gli investimenti non effettuati. Realizzi anche su Autogrill (-3,7%). La migliore del Ftse Mib è stata Buzzi Unicem (+6%), in scia al buon andamento del comparto Ue.