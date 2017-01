foto Ap/Lapresse

15:17

- "L'insicurezza pesa ancora sulla situazione economica della Eurozona" come è visibile dall'andamento dei mercati. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, davanti al Bundestag, dove oggi si vota per gli aiuti a Madrid. "La situazione finanziaria delle banche spagnole costituisce un rischio potenziale per gli altri Paesi europei se non si interviene velocemente", ha aggiunto.