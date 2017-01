foto LaPresse

09:20

- Avvio con il segno più a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,43% a 13.653 punti mentre il Ftse All share dello 0,41% a 14.712 punti. Positive anche le altre Piazze europee: a Parigi l'indice Cac in avvio di seduta segna +0,34% a 3.246 punti, a Francoforte il Dax +0,30% a 7.703 punti e a Londra il Ftse +0,05% a 5.688 punti.