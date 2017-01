foto LaPresse

08:31

- Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, sulla scia dell'andamento positivo di Wall Street, con l'indice Nikkei ha terminato la seduta in progresso dello 0,79% a 8.795,55 punti e l'indice allargato Topix ha guadagnato lo 0,9% a 747,13 punti. Tuttavia, gli scambi sono risultati abbastanza modesti con 1,5 miliardi di titoli passati di mano sul primo mercato.