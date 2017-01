foto Ap/Lapresse

23:32

- Lo scandalo dei tassi coinvolge anche altre quattro banche europee. Secondo il Financial Times quattro dei maggiori istituti (Hsbc, Credit Agricole, Deutsche Bank e Societe Generale) sarebbero nel mirino delle autorità di controllo per aver cercato di manipolare il tasso di riferimento dell'euribor. In particolare le autorità starebbero indagando sui legami tra l'ex trader di Barclays e altri trader di questi istituti.