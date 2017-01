foto Ap/Lapresse

18:06

- Le Borse europee chiudono in rialzo, con Parigi e Francoforte che si mettono in luce con rialzi dell'1,5%. Più prudente Milano, con il Ftse Mib a +0,43% a 13.594 punti e il Ftse All Share a - 0,17% a 14.651. Sempre preoccupante lo spread tra Btp e Bund, che si attesta a quota 487 punti base, 6 in più rispetto a ieri. A Piazza Affari spicca Stm, che corre a +6,5%. Bene Mediaset (+4%), Luxottica (+2%), Eni (+2%), mentre perde quota Snam, a -4%.