"I dati del mercato automobilistico europeo (-6,30 per cento nel primo semestre dell'anno) e di quello italiano in particolare (-24,4 per cento a giugno e -19,7 per cento nel primo semestre) - sottolinea Fiat in una nota - confermano che la crisi delle vendite non accenna a fermarsi".

"L'equilibrio fra produzione e domanda - si legge nella nota - è stato realizzato con periodici ricorsi a sospensioni della produzione nei vari stabilimenti con utilizzo della cassa integrazione". "Per lo stabilimento di Pomigliano, in salita produttiva dall'inizio dell'anno, non era stato fino ad oggi necessario alcun intervento. Oggi, però, la situazione impone di ridurre la produzione per evitare inutili e costosi accumuli di vetture", comunica il Lingotto. La situazione della fabbrica campana, dove si produce la Panda, sarà "oggetto di continuo monitoraggio nei prossimi mesi".